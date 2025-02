Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Olympique Saint-Quentinois vs FC Essigny le Grand

Il faut croire que Michael Olise fait des heures supp’ dans l’Aisne le dimanche. Le numéro 7 de l’Olympique Saint-Quentinois renvoie son défenseur bosser le cardio avec un méchant grand pont. Puis laisse parler sa vitesse, laissant le central adverse sur les fesses, impuissant. Le centre fort devant le but est enchaîné, une offrande pour son numéro 9.

2/ Le Taillan AS vs FCE Mérignac Arlac

Il a osé, et il a si bien fait d’y croire. Après une récupération hargneuse très haute sur le terrain, le 9 du Taillan n’a pas hésité bien longtemps avant de décocher une frappe bien ambitieuse depuis la moitié de terrain. Trop avancé, le gardien adverse s’est certainement fait souffler dans les bronches…

3/ Maladrerie OmniSport Caen vs Sporting Club Abbevillois

Est-ce de la chance ou alors ce crack avait voulu tirer directement dans le but ? Qu’importe, le plus important est qu’il y a eu but ! Le coup-franc a été tiré dans la bonne zone, et le gardien s’est laissé surprendre. The cherry on the cake ? La célébration bien Cold Palmer du tireur, qui emmène encore une fois les siens au prochain tour de Gambardella, après avoir sorti le PSG au tour précédent !

4/ US Conches vs Gisors FCGVN27

La légendaire feinte ‘derrière le pied d’appui dans la course) de CR7 a été mise à l’honneur ce week-end en foot amateur français, et sur ce but elle est véritablement criminelle. N’oublions pas de souligner la passe décisive, véritable douceur.

5/ GJ Maze Baune Val B vs US Beaufort en Vallée

On finit ce best-of hebdomadaire avec une reprise de volée quelque peu atypique, mais très bien réalisée. Ca s’est passé en U15, mais ce gamin-là, tu ne lui parles pas d’âge. Il reçoit un corner un peu flottant, ne veut pas la prendre de la tête donc tente le geste acrobatique. La jambe bien tendue, le ballon giflé de plein fouet, c’est filet !

Luis Henrique, histoire d’un come-back