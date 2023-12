Best of des buts amateurs du week-end  !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

La première partie de saison amateur est maintenant finie. Alors, pour patienter avant la suite, on vous laisse profiter du meilleur des buts amateurs de l’internet de cette fin d’année. Retrouvez la sélection des plus beaux buts, proposée par le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants.

1/ PLÉRIN FC vs US PERROS LOUANNEC (Séniors Régional 3)

D’innombrables ballons repoussés à l’entrée de la surface ont fini dans des pâtures. Pas celui-là. Au stade Marcel-Gouédard, les spectateurs ont eu la chance de voir de leurs propres yeux un enchaînement contrôle poitrine reprise de volée de toute beauté, comme dirait l’autre. Hors de portée du gardien, la reprise est encore plus belle avec le dégagement tout furieux du défenseur adverse après le but.

2/ GRUSSENHEIM FC vs AS ANDOLSHEIM (Séniors District 8 Alsace)

Même si le début de la vidéo ressemble à une séquence « bim, bam et paw » de Julien Cazarre, la suite se regarde avec moins de rire et plus d’admiration. Tout y est, interception, orientation du corps vers l’espace, prise d’information devant soi et frappe d’environ 45 mètres qui lobe le gardien grussenheimois bien avancé. Comme quoi, il faut se méfier des numéros 91 en District 8 Alsace.

3/ AS TAILLANAISE vs BOULIACAISE FC (Coupe de Gironde)

Que se passe-t-il quand une équipe n’envoie qu’un joueur défendre sur un corner à deux ? Il se passe ça. Une frappe que tous les meilleurs commentateurs qualifieraient de « spéciale » pour un droitier. Pile depuis le coin de la surface, la frappe tendue passe au-dessus de toutes les têtes présentes dans la boîte, mais en dessous de la barre. Petit bonbon.

4/ AS BUCHY vs NEUVILLE AC (Séniors D1 Après-midi)

The floor is lava ! La pelouse du stade de Buchy avait l’air bien difficile, mais est-ce un problème si l’on élève le ballon aussi haut que ça ? Le retourné réceptionné au deuxième poteau mange à la même table que celui de Pierre-Emerick Aubameyang contre l’Ajax.

5/ FC LOURDAIS vs JS DU PLATEAU MONTBAZENS RIGNAC (U16 Régional 2)

Zlatan Ibrahimović a pris sa retraite cet été, mais son ombre sera toujours sur le football. Elle était en tout cas de passage au stade François-Abadie de Lourdes. Cette ombre, rajeunie, a inspiré un U16 lourdais à tenter (et réussir) une aile de pigeon à haut niveau de difficulté avec un ballon qui vient de l’arrière.

