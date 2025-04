Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Seboncourt US vs La Fère US

On commence le récap’ de ce week-end de Pâques très fort. Dans les Hauts-de-France. Pour le Challenge Marcel Prévot. Avec une reprise de volée qui a nettoyé les filets adverses. Le coupable : un joueur de l’US Seboncourt aux abords de la surface. L’équilibre, la précision, la puissance : le cocktail parfait pour un but qui lui restera gravé !

2/ Nortkerque AS vs FC Recques

On prend (quasiment) les mêmes et on recommence. Encore dans les Hauts-de-France, lui aussi vêtu d’une tunique verte. Le numéro 10 de Nortkerque se bat et récupère le ballon, avant d’adresser un centre/tir qui vient se loger dans la lucarne opposée ! Quel but, volontaire ou pas !

3/ Paris 19 ESP vs Aulnay FC

Flashback en enfance avec les petits d’Aulnay qui voient leur numéro 10 s’élancer dans une chevauchée solitaire à la Messi. Résultat ? Trois défenseurs mis dans le vent, un gardien battu et une joie collective innocente qui fait toujours plaisir à voir.

4/ GJ Mas ACF vs SC Astaffort

Toujours chez les jeunes, du côté des U17 de GJ MAS ACF dans le Lot-et-Garonne. Où une magnifique frappe spontanée et lointaine aux 25 mètres vient se loger sous la barre transversale !

5/ Benfica Graulhet vs Los Gringos

On termine ce top buts avec une superbe action collective de futsal, dans le Tarn. Parfois, aucun mot n’est nécessaire tant le golazo parle de lui-même. On vous laisse apprécier.

Le PSG de Luis Enrique, digne successeur des invincibles du FC Nantes ?