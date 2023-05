Bernardo Silva : « Je ne sais rien faire avec mon pied droit »

Le strict opposé d’Ousmane Dembélé.

Dans un entretien fleuve accordé à France Football, Bernardo Silva s’est livré comme rarement, notamment au sujet de son utilisation à Manchester City. Même lui avoue ne plus savoir véritablement quel est son poste : « En vrai, mon poste naturel, c’est numéro 8 ou numéro 10. Mais, sur les dernières années, j’ai joué faux 9, excentré droit. J’ai même évolué latéral gauche cette saison. […] Je parle beaucoup de foot avec Rúben Dias, défenseur central. J’ai beaucoup de curiosité pour connaître et savoir ce qu’il fait pendant le match, et lui pareil. Si je dois jouer un jour comme défenseur central… On imagine, hein, car je n’ai pas la taille ou la force pour faire ça. Mais je saurais quoi faire. Ça m’intéresse de savoir ce que font les joueurs à leur poste, derrière, au milieu ou devant. »

Pur gaucher dans l’âme, il avoue également ne pas apprécier jouer sur le côté gauche de l’attaque, où il aurait davantage besoin de son pied droit : « Je n’ai pas de pied droit. Si je pouvais, je reviendrais en arrière, quand j’avais 10 ans. À l’époque, je jouais toujours avec le pied gauche. Mes coachs me disaient : “Essaye un peu avec le pied droit.” Mais je ne les écoutais pas. Maintenant, je sens que mon pied droit me manque. Je ne sais rien faire avec. Il me sert seulement à courir. » Globalement discret en dehors des terrains, le Portugais, qui rêve de remporter la Coupe du monde et la Ligue des champions, a aussi l’ambition de revenir dans le club de ses débuts d’ici la fin de sa carrière : « J’aurai pris ma retraite à 37 ans. Le foot me manquera beaucoup. Peut-être que je penserai déjà à y revenir comme entraîneur. Mais j’aurai gagné la Ligue des champions. J’aurai aussi joué à Benfica. Ça, c’est sûr et certain. Je pense trop au fait de ne pas m’être imposé dans mon club. Et je pourrai me poser et dire : “J’ai bien profité et j’ai tout fait pour mes équipes, mes coéquipiers, mes fans.” »

Le Bernardo Silva malheureux semble en tout cas bien loin.

242€ à gagner avec Atlético de Madrid & Manchester City !