Benjamin Jeannot : « À Pole emploi, le mec m’a dit « merci pour le peno » »

Le monde d’après.

Retraité depuis la fin de saison dernière, Benjamin Jeannot s’adapte à son après-carrière, lui qui a décidé de dire stop prématurément en raison de problèmes à un genou. « J’ai été au chômage le 1er juillet. Même ça, c’était tout nouveau. On n’est pas préparé à ça durant notre carrière. J’ai été au chômage comme monsieur Tout-le-Monde. Le mec a bien rigolé à la fin de l’entretien. Il m’a dit « Merci pour le péno », s’est marré pour France Bleu celui qui avait inscrit le penalty du maintien en Ligue 2 pour Caen contre Clermont en 2021 (2-1). Je n’étais pas du tout préparé. Dans mon plan de carrière, j’avais encore 3-4 ans à faire donc ce n’était pas facile. Il a tout de suite compris il m’a laissé le temps de digérer et de préparer une reconversion qui me plaît. »

Une nouvelle vie dont le joueur formé à Nancy profite à sa manière, en particulier d’un point de vue culinaire. « Avec ma femme normande, il y a de la crème fraîche dans tous les plats, rigole-t-il encore. C’est vrai qu’il faut faire attention parce que tu ne te dépenses plus comme auparavant. Les kilos peuvent arriver vite. J’essaye de faire attention mais c’est sûr qu’une fois que j’ai arrêté et que j’ai digéré la décision, les soirs tu peux boire une petite bouteille de rouge et tout, cela fait plaisir. Parce que je n’ai pas fait ça durant la carrière. D’être à la maison et de pouvoir manger et boire ce que l’on veut cela fait plaisir aussi. »

À la tienne !

Furlan : « L’année dernière, Caen a encaissé 48 buts, donc on ferme sa gueule »