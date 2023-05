beIN Sports toujours sans solution pour diffuser l’Atalanta

Cherche issue désespérement.

L’Atalanta affronte la Salernitana à 15h ce samedi, mais la rencontre ne sera pas diffusée sur beIN Sports. Une habitude puisque le groupe ne peut plus retransmettre les matchs de la Dea depuis le mois de janvier à cause de son sponsor maillot, Plus500. Une plateforme de trading dans le viseur de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui veille au bon respect de « l’interdiction des publicités pour des contrats financiers risqués ». La fin de saison approche, et beIN Sports se trouve toujours sans solution.

« C’est le statu quo, il n’y a pas d’avancée », nous confie une source interne. « Les échanges se poursuivent entre nos équipes juridiques et la DGCCRF, nous sommes dans l’attente. Nous sommes les premiers déçus, cela nous a fait manquer pas mal de chocs. On les regarde sur WinamaxTV », ironise-t-on au sein de la chaîne. Certains sites de paris sportifs diffusent en effet les matchs en question, sans restriction. « C’est hallucinant. On va sur WinamaxTV, on voit le match avec des gros plans sur le sponsor Plus500, mais il n’y a aucun souci. Ces sites ont le droit de diffuser l’Atalanta, mais le diffuseur officiel de la Serie A n’a pas le droit. C’est assez fou, et pas très juste. » La solution viendra peut-être d’ailleurs : le contrat liant Plus500 au club de Bergame, signé en 2020 pour une durée de trois ans, doit se terminer à la fin de la saison.

Alors peut-être…

