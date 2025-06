La Coupe du monde des clubs, c’est pas la Coupe du monde.

Alors que les clubs participant au Mondial des clubs ont eu le droit à une fenêtre de transferts exceptionnelle début juin afin de pouvoir s’envoler vers les États-Unis avec un peu de renfort, le FC Porto a eu du mal à attirer, si l’on en croit André Villas-Boas, aujourd’hui président du FC Porto. « Nous avons testé le marché récemment, lors de la fenêtre de transferts, […] c’était incroyable de voir que beaucoup de footballeurs ne voulaient pas participer à la compétition, a déclaré dans l’émission Men in Blazers l’ancien entraîneur de Chelsea, Tottenham et Marseille. Ils préfèrent se reposer afin de repartir du bon pied pour la nouvelle saison. C’est donc une bonne chose, car la FIFPRO réclame plus de repos pour les joueurs. »

Zéro coupure entre les deux saisons ?

Avant de développer : « Il y a quelques clubs européens qui ont dû donner des vacances à leurs joueurs, puis les faire revenir très tôt sans qu’ils aient le temps de se ressaisir. […] Quoi qu’il arrive après ce tournoi, la nouvelle saison arrive, donc ils n’ont jamais eu la remise à zéro dont ils ont besoin. »

Porto a concédé le match nul face à Palmeiras (0-0), lundi, et s’apprête à affronter l’Inter Miami puis Al-Ahly.

Palmeiras et Porto bercent le MetLife, Botafogo cueille les Sounders chez eux