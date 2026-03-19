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Un seul point noir dans la soirée du Barça contre Newcastle

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Un seul point noir dans la soirée du Barça contre Newcastle

Heureusement, ce n’est pas la même blessure que Noa Lang. Le gardien du FC Barcelone Joan García s’est blessé à la fin du huitième de finale retour de Ligue des champions face à Newcastle (7-2).

Sur une frappe de Harvey Barnes à la 82e, le portier espagnol est mal retombé sur son mollet en captant le ballon. À ce moment-là, le score était déjà de 7 à 2. Donc bon, Flick aurait certainement préféré prendre un but que perdre son gardien. Parce que oui, García va manquer deux à trois semaines de compétition.

En pause clope

Pour remplacer son keeper face au Rayo Vallecano et l’Atlético de Madrid, le compatriote de Klopp pourra compter sur un gardien qui faisait un tabac du côté de la Juventus il y a quelques années : Wojciech Szczęsny. S’il avait pris sa retraite, et commencé à fumer, le Polonais avait rechaussé les crampons en 2024, lorsque le Barça avait perdu Marc-André ter Stegen sur blessure. Joan García devrait être de retour pour le quart de finale aller de Ligue des champions.

De quoi laisser les poumons de Szczęsny souffler.

Découvrez les affiches des quarts de finale de Ligue des champions

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