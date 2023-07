Barcelone-Juventus annulé pour une épidémie de gastro

Une rencontre qui fait pschitt.

Le coup d’envoi du Soccer Champions Tour attendra. La compétition de présaison américaine réunissant six cadors européens (Arsenal, Manchester United, Real Madrid, Barcelone, Juventus, Milan) qui s’affronteront aux États-Unis de Los Angeles à Orlando, en passant par Houston ou encore Las Vegas, devait débuter ce samedi en début de soirée avec un alléchant Barcelone-Juventus. Mais la rencontre a finalement été annulée à la dernière minute. La raison ? Une épidémie de gastro-entérite qui frappe en plein ventre les Blaugrana.

🚨 FC Barcelona hereby informs that the game against Juventus FC, scheduled for today, July 22 at 7:30 PM at Levi’s Stadium, as part of the Soccer Champions Tour, has been canceled. A significant part of the blaugrana squad has a viral gastroenteritis. pic.twitter.com/vnpmhFFucX

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2023