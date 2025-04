Rudi Völler et Lothar Matthäus recadrent Antonio Rüdiger pour son attitude lors du Clásico

Grondé.

Une nouvelle fois, Antonio Rüdiger a étalé toute sa classe lors de la défaite du Real Madrid contre le Barça en finale de Copa del Rey samedi soir (3-2). L’Allemand a balancé des glaçons en direction de l’arbitre Ricardo de Burgos Bengoechea, écopant d’un cacrton rouge dans les derniers instants d’une partie tendue. Une attitude qui suscite le désaccord de nombreuses légendes d’outre-Rhin.

« Ce respect, il doit le montrer aux autres »

« Cela ne peut pas se produire. Surtout pas en tant que joueur de la sélection allemande. Il doit changer cela et il le sait lui-même, comme le montre ses excuses publiques », lâche la légende Rudi Völler, aujourd’hui directeur sportif de la Mannschaft, pour l’agence de presse allemande SID, comme rapporté par Le Parisien. Toni est un footballeur exceptionnel et un type très émotionnel, un combattant sur le terrain. Il doit le rester. Mais dans ce cas, lui et certains coéquipiers se sont laissés trop influencer par l’ambiance extrêmement tendue qui régnait autour du club. »

« Toni est un excellent joueur mais en tant que joueur de la sélection, il doit également montrer de la classe dans son comportement. Il exige à juste titre du respect pour lui-même. Ce respect, il doit également le montrer aux autres sans exception », conclut-il. Un manque de civisme qui peut lui coûter entre quatre et douze matchs de suspension, selon le règlement de la Fédération espagnole.

Matthäus ne veut pas le voir en juin

Une autre figure du football allemand s’est indignée du comportement de l’homme de 32 ans : Lothar Matthäus. « Il a perdu la tête, il n’était plus sous contrôle […] Je pense que la DFB (la Fédération allemande) devrait le suspendre. Je ne l’inviterais pas à disputer la phase finale de la Ligue des nations. Je le laisserais de côté pour les deux matchs », affirme-t-il dans l’émission Sky90.

L’Allemagne disputera les demi-finales de la Ligue des nations contre le Portugal en juin prochain, avec une potentielle place en finale derrière ou un match pour la troisième place.

