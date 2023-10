Ballon d’or 2023 : Barcelone élu club féminin de l’année, Manchester City chez les hommes

Complètement mérité.

Joan Laporta avait un grand sourire au moment de monter sur scène pour venir récupérer le trophée du meilleur club féminin de l’année. Vainqueur de la Ligue des champions et du Championnat d’Espagne, le Barça a logiquement mérité ce sacre. Pour rappel, cinq joueuses sont présentes dans la liste des nommées : la possible Ballon d’or 2023 Aitana Bonmati, Patricia Guijarro, Mapi Leon, Salma Paralluelo et Fridolina Rolfö.

Our very first winner! FC Barcelona Femeni is the women club of the year!

Congrats, @FCBfemeni 💙❤️#clubdelannée #ballondor pic.twitter.com/eKIpk7GaGN

— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023