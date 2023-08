Aymeric Laporte et Otávio sur le point de filer en Arabie saoudite

La razzia continue !

Pendant que le gardien d’Al-Nassr a failli s’endormir dans ses cages ce samedi, les dirigeants du club sont bel et bien réveillés, eux. Avec leur compte bancaire loin d’être à découvert, ils s’apprêtent à (encore) faire des folies à quelques jours de la fin du mercato. Cette fois, c’est au tour du défenseur Aymeric Laporte de céder face aux sirènes de l’Orient. Selon le journaliste Fabrizio Romano, tout est bouclé pour celui qui n’entrait plus vraiment dans les plans de Manchester City, à savoir un contrat jusqu’en 2026, près de vingt millions d’euros par an, et une trentaine de millions pour les Cityzens.

Aymeric Laporte to Al Nassr, here we go! Agreement reached also on player side — salary in excess of $20m, medical booked 🚨🟡🔵🇸🇦 #AlNassr

Laporte will sign until June 2026.

Man City to receive package close to €30m.

🇵🇹🇪🇸 Otávio and Laporte will join Al Nassr next week. pic.twitter.com/aMKIEgX9PM

