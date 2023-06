Avec son blason, l’Atlético regoûte au vintage

Joli cadeau pour les supporters.

La semaine dernière l’Atlético de Madrid annonçait la volonté de changer son blason pour retrouver l’ancien, demandé par les fans du club. Après une première commission, les Espagnols ont passé la deuxième en invitant les supporters à voter pour le blason de leur choix. Deux jours de sondage plus tard, l’Atlético revient finalement aux bases et annonce retrouver le blason arboré jusqu’en 2016, pour le plus grand plaisir des admirateurs du club. C’était le moment de montrer que le vintage est devenu symbole de mode pour 56% des votants – qui étaient au total 138 881 – qui ont voté pour un retour en arrière.

Suite à cette décision, qui sera effective dès la saison 2024-2025, le deuxième club de Madrid a affirmé son entière satisfaction face à cette décision venue du peuple dans son communiqué « La famille rojiblanca a donné un exemple de passion et d’amour pour l’Atléti, en participant massivement et sans aucun type d’incidence à une affaire aussi importante. Ce fait confirme une fois de plus l’énorme engagement de nos membres envers leur équipe et l’existence de différentes sensibilités que nous devons respecter car ils œuvrent tous pour un bien commun : l’Atlético de Madrid. ».

Una vez finalizada la votación vinculante en la que han participado 77.690 socios, el club cambiará su escudo a partir del 1 de julio de 2024: https://t.co/T9x9Sny8HQ pic.twitter.com/NSn7SysFPx — Atlético de Madrid (@Atleti) June 30, 2023

Ils l’ont surtout fait parce que c’est un blason qui gagnait. Depuis 2016, l’Atlético c’est seulement trois titres.

