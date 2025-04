Le Paris FC glane les principales récompenses de la cérémonie des trophées LFFP

Un coup de maître.

Lors de la cérémonie de récompenses de l’Arkema Première Ligue ce lundi, le Paris FC, assuré de terminer troisième du championnat, a fait un coup double en remportant les deux trophées majeurs. L’attaquante Clara Matéo, meilleure buteuse du championnat avec 18 buts et 6 passes décisives avant la dernière journée, a logiquement glané le titre de meilleure joueuse devant les Lyonnaises Melchie Dumornay et Lindsay Heaps. Celle qui a retrouvé récemment la sélection tricolore a déclaré : « Recevoir ce trophée est une immense fierté. Il récompense le travail collectif accompli cette année et ces dernières années. »

Le trophée de la meilleure joueuse d'Arkéma Première Ligue est attribué à Clara Mateo l'attaquante du Paris FC 🏆 #LFFPTrophees pic.twitter.com/FCVrQVjMEz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 28, 2025

De son côté, Sandrine Soubeyrand, seule femme à officier à la tête d’une équipe de Première Ligue cette saison, a été nommée meilleure entraîneuse. Cette dernière a reçu un bel hommage de la capitaine du PFC, Gaëtane Thiney, au micro de Canal + : « C’est une des meilleures coaches d’Europe, et on a la chance de l’avoir. Ma longévité vient du fait que tu sois ma coach. »

