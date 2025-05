Thomas Müller rejoint Ryan Giggs et Toni Kroos

Toujours finir en beauté.

Après le match nul du Bayer Leverkusen sur la pelouse de Fribourg ce dimanche, le Bayern Munich a été sacré champion d’Allemagne pour la 34e fois de son histoire. Depuis dix-sept ans, Thomas Müller a participé à la conquête de treize championnats sur les seize possibles.

Deux records en une journée

Avec ce nouveau sacre, Müller égalise deux records à la fois. Il rejoint Ryan Giggs au plus grand nombre de championnats européens (13) et Toni Kroos dans la catégorie des Allemands les plus titrés (34 trophées).

Avec un palmarès long comme le bras, Müller quitte son club formateur de la meilleure manière. Pour son dernier match à l’Allianz Arena le 10 mai prochain, le champion du monde allemand portera un maillot unique.

