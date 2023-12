Aurelio De Laurentiis affiche Rudi Garcia

La sacro-sainte image de Rudi Garcia en Italie a bien été abîmée par son court passage en Campanie.

Rudi Garcia n’a pas fait long feu sur le banc du Napoli, puisqu’il n’y sera resté que 136 jours. Mais son passage aurait pu être encore plus court, à savoir une petite demi-journée. Dans un entretien avec le Corriere Dello Sport, Aurelio De Laurentiis, président du Napoli, a commenté son propre choix de nommer Rudi Garcia comme entraîneur du Napoli : « Le jour de sa présentation à Capodimonte, j’aurais dû faire un coup de théâtre et dire : “Je vous l’ai présenté, mais maintenant il s’en va”, parce que quelqu’un qui arrive et qui dit : “Je ne connais pas le Napoli, je n’ai pas vu un match”, ça aurait dû me mettre la puce à l’oreille. »

Le président napolitain précise aussi dans le même entretien que Rudi Garcia était loin d’être son premier choix et qu’il avait déjà contacté Thiago Motta, Julian Nagelsmann et Luis Enrique avant notre Roudi national.

Nul n’est prophète en son pays, et parfois même hors de ses frontières.

Pronostic AS Rome Naples : Analyse, cotes et prono du match de Serie A