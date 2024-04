Aulas négocie pour racheter la LDLC Arena à OL Groupe

C’est le prix à payer pour passer la DNCG.

Selon RMC Sport et l’AFP, Jean-Michel Aulas et sa société Holnest sont entrés en négociations exclusives avec OL Groupe pour acheter la LDLC Arena, salle polyvalente de 16 000 places où l’équipe de basket-ball de l’ASVEL joue ses matchs européens. Elle avait été construite par OL Groupe en 2022, quand la société était encore dirigée par l’homme d’affaires rhodanien. Cela montre une fois de plus que l’OL version John Textor veut se recentrer sur le football masculin : en début d’année, le club avait annoncé la vente de sa section féminine à une milliardaire américaine et la cession de sa franchise OL Reign.

Par la même occasion, OL Groupe a annoncé un changement symbolique de taille : la holding gérant le club lyonnais et exploitant son stade change de nom pour s’appeler Eagle Football Groupe. Cela aligne le nom de la société sur celle de John Textor, Eagle Football, qui possède l’OL ainsi que plusieurs autres clubs (Crystal Palace, Botafogo et Molenbeek). Le communiqué assure que « l’Olympique lyonnais, propriété d’Eagle Football, conserve son nom historique. »

Encore heureux.