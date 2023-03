Aulas annonce Hervé Renard à la tête des Bleues

On y est presque !

Hervé Renard est bien parti pour prendre la tête de l’équipe de France féminine, à en croire Jean-Michel Aulas. Invité dans le Super Moscato Show, sur les ondes de RMC, le membre du comex, ayant pour objectif de conseiller Philippe Diallo au sujet de la succession de Corinne Diacre, a indiqué que le sélectionneur de l’Arabie saoudite tenait la corde pour prendre les rênes de la sélection féminine : « Je peux dire qu’il est en bonne position. Je l’ai toujours au téléphone comme d’autres. Les choses ne sont pas réglées. Il y a toujours plusieurs candidats, car on ne peut pas se permettre de rester à quai si les choses ne se font pas. Le contact avec Hervé est un contact très positif et on a la chance de jouer la Coupe du monde dans cinq mois. »

Le président de l’Olympique lyonnais s’est voulu extrêmement ambitieux concernant les années à venir : « L’année d’après il y aura les Jeux olympiques en France et peut-être l’Euro encore l’année d’après. Il y a un cycle extraordinaire à venir et je pense qu’il faut être très très ambitieux. Il faut changer les habitudes, sortir des sentiers battus et se donner les moyens d’aller chercher cette Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. »

Enfin du succès pour cette équipe ?

