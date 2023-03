Aucune charge retenue contre Kyle Walker, accusé d’exhibitionnisme

Une défense efficace.

Au lendemain de la victoire contre Newcastle (2-0), et alors que les joueurs de City profitaient d’une trêve de deux jours, Kyle Walker a fait la Une du Sun, ce qui n’est jamais bon signe. Le tabloïd a partagé des images de vidéosurveillance montrant le défenseur anglais baisser son pantalon, deux fois, dans un bar de l’agglomération de Manchester, à Wilmslow. Des accusations non commentées à l’époque par Pep Guardiola, qui évoquait un incident « de la sphère privée ».

[🚨] Kyle Walker was spotted drunk in a bar and was caught touching a woman's intimate parts numerous times. He may claim it was a prank, he could be charged with indecent exposure, which, if proven, could carry a maximum sentence of two years in prison. #ManCity

[@SunSport] pic.twitter.com/AEqPh6GMVB

— City Zone (@City_Zone_) March 8, 2023