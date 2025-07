Au Brésil, il se blesse gravement en voulant célébrer comme Cristiano Ronaldo

Il ne le refera SUUUUUrement plus.

Célébrer blesse. On n’y pense pas suffisamment, mais célébrer un but peut être dangereux. Une glissade sur les genoux sur un terrain synthétique ou sur ce foutu caillou qui traînait peut vite râper les genoux et crier à gorge déployée peut provoquer un étouffement à cause d’un moucheron bien trop imprudent. Kesley pourra également écrire une nouvelle ligne au palmarès des blessures nulles après une célébration.

Une saison probablement terminée pour le buteur

Après avoir brillamment loupé son penalty et inscrit un but très basique permettant à son équipe d’égaliser lors de la Copa Paulista, l’attaquant du Grêmio Prudente a voulu faire une CR7. Un joli SUUUU devant des tribunes vides. Mais cela demande un certain talent, un certain tact et des genoux solides. Résultat des courses, ligament croisé antérieur déchiré et une fin de saison probable pour le Brésilien. Quand on vous dit de faire attention quand vous célébrez, ce n’est pas pour rien.

Le joueur Kesley a marqué hier, a célébré comme Cristiano Ronaldo et... s'est blessé sur la célébration. Ligament croisé antérieur déchiré 😓 pic.twitter.com/dNvWJgK2eA — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) July 17, 2025

Les attaquants de Montpellier n’ont pas à s’inquiéter au moins.

