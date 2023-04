Aston Villa balaie Newcastle

Aston Villa 3-0 Newcastle United

Buts : J.Ramsey (11e) et Watkins (64e, 83e).

Newcastle United a trempé dans un bouillon à Villa Park.

Troisièmes de Premier League au coup d’envoi mais privés d’Allan Saint-Maximin pour cause de blessure, les Magpies se sont fait prendre dans un guet-apens à Birmingham (3-0). Invaincu depuis février, Aston Villa a pris les commandes de la partie sur une action collective ponctuée par Jacob Ramsey, bien aidé par une habile remise de la tête d’Ollie Watkins (11e, 1-0). Très actif sur le front de l’attaque des Villans, l’international anglais a obligé Nick Pope à un arrêt réflexe (14e) puis Ramsey a manqué le doublé en envoyant sa reprise sur la barre (15e).

En deuxième période, Watkins a continué de martyriser la défense visiteuse avec une nouvelle frappe repoussée par Pope (48e), puis Jacob Murphy a trop croisé sa frappe vers le but d’Emiliano Martinez (49e). Boostés par l’entrée de Miguel Almirón, les hommes d’Eddie Howe se sont remis dans le sens de la marche et Martinez a dû s’employer pour sortir la frappe d’Alexander Isak (59e). Mais décidément, Watkins était dans un trop grand jour. Après un premier but refusé par la VAR (62e), l’avant-centre a doublé la mise d’une frappe en pivot imparable (64e, 2-0), puis s’est offert un doublé en renard des surfaces au second poteau (3-0, 83e). De quoi revenir provisoirement à six points de leurs adversaires du jour…

Newcastle était la meilleure défense de Premier League ? Aston Villa vient de détruire le mur noir et blanc.

Aston Villa (4-2-3-1): E.Martinez – A.Moreno, Mings, Konsa, Young – D.Luiz, Dendoncker – McGinn, Buendia, J.Ramsey (Chambers, 85e) – Watkins (Durán, 91e). Entraîneur: Unai Emery.

Newcastle United (4-3-3): Pope – Burn (Targett, 68e), Botman, Schär, Trippier – Joelinton (Anderson, 80e), Guimaraes, Willock (Longstaff, 68e) – Gordon (Almirón, 56e), Murphy (Wilson, 56e), Isak. Entraîneur: Eddie Howe.

