Arthur Theate sur la VAR : « Dès qu'on touche un adversaire, ça devient très difficile »

Le VAR, le Theate des cauchemars.

Ce samedi, le défenseur du Stade rennais Arthur Theate se confie dans les colonnes de L’Équipe. Il y explique notamment son problème avec l’assistance vidéo à l’arbitrage, notamment utilisée en Ligue 1 : « On doit retrouver ce côté agressif, dur sur l’homme. Mais avec le VAR, c’est toujours un peu compliqué, on a peur dans les surfaces. Dès qu’on touche un adversaire, ça devient très difficile. Le VAR est toujours là pour checker, on doit faire attention à chaque mouvement. Avant, quand il y avait un tacle un peu appuyé ou un contact dans le rectangle, ce n’était pas forcément sifflé. Et parfois, l’arrêt sur image trompe sur l’intensité du contact […] il faut juste faire très attention, trop attention. »

L’international belge revient aussi sur son début de carrière galère, lui qui – après des passages à Genk et au Standard de Liège – s’était retrouvé sans club à vingt ans, « qui plus est l’année du Covid, compliquée pour les clubs, rien ne se présentait. Ostende, c’était le dernier endroit où j’acceptais d’aller à l’essai. Je m’étais déjà mangé des portes, et si là ça ne passait pas, je comptais jouer à un niveau plus bas et travailler. Il s’avère que le coach (Alexander Blessin) me retient comme défenseur central, car mon agent avait dit que je pouvais couvrir les deux postes, mais je n’avais jamais été axial. Comme quoi, l’histoire est belle et folle, mais il y a eu des moments difficiles quand même. »

Les footeux sont comme vous : ils mentent sur leur CV pour débuter leur carrière.

