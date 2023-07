Arsène Wenger a enfin sa statue !

Arsenal Wenger.

À l’occasion des 20 ans de la campagne des “Invicibles” en Premier League, Arsenal a dévoilé une statue d’Arsène Wenger, alors entraîneur des Gunners. La statue mesure 3,5 mètres de haut et pèse à peu près 500 kg et est située à l’extérieur de la tribune Nord de l’Emirates Stadium. Wenger détient le record de longévité dans l’histoire de la Premier League (1996 – 2018). Avec Arsenal, il a remporté 3 Premier League, dont celle des Invincibles en 2004 et 7 FA Cup.

« Le club a fait quelque chose de spécial pour Arsène, qu’il mérite pleinement, a réagi Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, au média du club. Avec une statue au stade, Arsène peut avoir cette reconnaissance et être présent dans notre club pour toujours ». Le technicien français rejoint le Panthéon des légendes du club à avoir leur statue à l’extérieur de l’Emirates, composé de Thierry Henry, Tony Adams, Ken Friar, Herbert Chapman et Dennis Bergkamp.

Le sculpteur aurait pu se simplifier la vie en l’affublant de son mythique manteau jusqu’aux mollets.

Arsenal et le Real Madrid vainqueurs du Barça et de Manchester United