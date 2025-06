Arsenal verrouille un de ses patrons de la défense

Il brûle leur esprit.

Arsenal officialise la prolongation de son défenseur central Gabriel Magalhães jusqu’en 2029. Les Gunners ont annoncé fièrement la nouvelle via un communiqué de presse : « Gabriel Magalhaes a signé un nouveau contrat à long terme avec nous. Arrivé de Lille en septembre 2020, le défenseur de 27 ans a disputé 210 matchs toutes compétitions confondues, devenant un élément clé de notre défense et inscrivant 20 buts. »

Incontournable chez les Gunners

Arsenal sécurise ainsi un de ses cadres défensifs lors de ces deux dernières années. Devenu indispensable dans la défense des Gunners, Gabriel a dû s’éloigner des terrains en cette fin de saison, à cause d’une blessure aux ischio-jambiers survenue contre Fulham le 21 avril. Son absence a considérablement affaibli l’équipe londonienne en Ligue des champions et en championnat. Le Brésilien s’était fait opérer dans les semaines qui ont suivi, ce qui a obligé Mikel Arteta à faire confiance au Polonais Jakub Kiwior durant le reste de la saison, notamment lors de la demi-finale contre le PSG.

Le Brésilien de 27 ans, passé par l’ESTAC et le LOSC, s’est réjoui de cette prolongation. « Je suis arrivé ici en tant que jeune joueur et après presque cinq ans, je suis tellement heureux et j’ai beaucoup appris. […] Arsenal est un club incroyable et je suis fier de signer un nouveau contrat. J’adore ce club, j’adore les supporters, mes coéquipiers, j’adore ce stade. Je suis tellement fier et merci pour tout votre soutien. Nous continuons ensemble pour l’avenir. »

Prochaine étape : verrouiller William Saliba.

Francis Coquelin joue la prolongation à Nantes