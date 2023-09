Pas de reconversion à Hollywood en vue.

Quatre matchs et autant de buts encaissés : voici le début de saison délicat qu’a connu Aaron Ramsdale avec Arsenal. Pour piquer son gardien, loin d’être étranger au retour en forme d’Arsenal depuis son arrivée, Mikel Arteta a décidé de le mettre sur le banc au profit de David Raya. Arrivé cet été de Brentford, l’Espagnol a sauvé les siens en première période face à Tottenham (2-2) avec une parade impressionnante devant Brennan Johnson. Le réalisateur TV n’a alors pas manqué l’occasion de filmer le banc de touche, sur lequel Ramsdale s’est distingué en applaudissant son concurrent avec insistance.

Ramsdale's reaction to that Raya save against Tottenham 👀 pic.twitter.com/R9oCsKCpyw — ESPN UK (@ESPNUK) September 25, 2023

Jamie Carragher, ancien de Liverpool et consultant pour Sky Sports, a été interrogé sur cette scène inhabituelle et n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. « J’ai tout de suite pensé à la cérémonie des Oscars, vous savez, quand un prétendant a compris qu’il n’aura pas la récompense et qu’il commence à applaudir et à sourire pour celui qui l’a obtenu. J’ai ri quand j’ai vu ça », a-t-il théorisé après la rencontre. Un commentaire qui n’a pas plu au père du principal intéressé, qui s’est aussi fendu d’une réponse cinglante : « Vous êtes une honte, ayez un peu de classe, mon garçon en a montré… »

Ça aurait pu être pire avec un Razzie Awards.