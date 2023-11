Marko Arnautović fait tomber un record en Ligue des champions

Arnautović existe encore, il joue à l’Inter et il marque même des buts !

Protagoniste principal de la belle remontée de l’Inter face au Benfica, Marko Arnautović a inscrit son troisième but en carrière en Ligue des champions. Surtout, il s’agit du premier depuis le 7 décembre 2010. Ironie de l’histoire, c’était avec le Werder, face à l’Inter, dont il défend aujourd’hui les couleurs. Mais en marquant mercredi soir, l’Autrichien a surtout battu un record : celui du plus grand écart entre deux buts en C1, avec 4740 jours exactement.

4740 – Marko Arnautovic has scored his first UEFA Champions League goal since December 2010 for Werder Bremen vs Inter, 4740 days ago – the longest ever gap between two goals by a player in the competition's history. Time-travel. pic.twitter.com/fS7kcV1HL5

— OptaFranz (@OptaFranz) November 29, 2023