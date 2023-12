Un nouvel actionnaire minoritaire au PSG

Il pleut des millions sur la capitale.

Le PSG et Arctos Partners ont annoncé ce jeudi un accord qui permet au fonds d’investissement de posséder 12,5% du club francilien. L’Équipe parle d’une entrée de 531 millions d’euros dans les finances parisiennes : le PSG est désormais valorisé à 4,25 milliards d’euros selon Forbes. D’après le Financial Times, Arctos possède des parts dans vingt organisations sportives professionnelles, dont les Golden State Warriors et les Kings de Sacramento, en NBA.

QSI et Arctos Partners ont annoncé aujourd'hui un accord de partenariat et d'investissement stratégique qui verra Arctos acquérir une participation minoritaire dans le capital du Paris Saint-Germain. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 7, 2023

Le partenariat avec le fonds d’investissement américain constitue « la base de la prochaine phase de croissance mondiale du PSG », selon le communiqué du club. L’investissement va notamment servir aux futures phases de développement du centre d’entraînement situé à Poissy. Cette entrée au capital a un aspect purement financier et stratégique : Arctos n’aura pas de pouvoir sur les décisions sportives, qui restent entre les mains de QSI.

Bonne idée pour éviter une Textorisation du PSG.

