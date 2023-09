Arabie saoudite : Ronaldo offre la victoire à Al-Nassr à Al-Taee

Ça fait beaucoup là, non ?

Pour le compte de la septième journée de Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo avait permis à Al-Nassr de s’offrir l’Al-Ahl (4-3) de Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin et Roberto Firmino en marquant le quatrième but des Jaune et Bleu. Bis repetita pour la huitième journée. Devant au retour des vestiaires grâce à l’ouverture du score d’Anderson Talisca (0-1, 32e) sur un service du quintuple Ballon d’or, les hommes de Luís Castro ont vu les locaux égaliser à dix minutes de la fin du match (1-1, 79e). C’est finalement Ronaldo qui a eu le dernier mot. Le Portugais a marqué le deuxième et dernier but du match sur un penalty (1-2, 87e). L’attaquant de 38 ans compte désormais dix réalisations et cinq passes décisives en sept petits matchs de championnat.

هدف الاسطورة رونالدو كاملا, ايدركني خوفي يالدون ؟ الحساب الاســـاســـي : ⁦@NFC1World pic.twitter.com/bgTpaL5hH5 — ميديا عالم النصر (@GoalNFC) September 29, 2023

