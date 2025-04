Après une nouvelle agression, les arbitres d’Alsace feront grève ce jeudi 1er mai

L’énième goutte d’eau.

Ce jeudi 1er mai, les 460 arbitres du district d’Alsace ont décidé de poser le sifflet. La raison ? L’agression d’un de leurs confrères, le dimanche 27 avril. Selon les Dernières Nouvelles d’Alsace, ce geste de révolte fait suite à un incident survenu lors d’un match de Départemental 5 entre le FC Steinbourg et la réserve de l’AS Uhrwiller, où l’arbitre s’est fait malmener après une défaite des locaux.

Les matchs reportés avaient déjà été reportés pour la même raison

Après le coup de sifflet final, un joueur d’Uhrwiller a attendu l’arbitre près des vestiaires et lui a collé plusieurs coups de poing à la tête. L’homme en noir a été évacué à l’hôpital où on lui a diagnostiqué plusieurs fractures à la tête. Heureusement, il a pu regagner son domicile et a décidé de porter plainte contre son agresseur.

La gendarmerie a convoqué le joueur en question mardi, et ce dernier a bien tenté de se racheter en publiant des excuses sur les réseaux sociaux de son club. Mais du côté du district d’Alsace, la riposte a été immédiate : un communiqué pour dénoncer cet « acte odieux » et la promesse d’un durcissement des mesures contre cette violence qui salit le foot amateur.

Les matchs prévus ce jeudi 1er mai étaient ceux qui devaient se jouer le week-end du 5 et 6 avril, déjà reportés à cause des nombreuses incivilités envers les arbitres.

