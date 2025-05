Marseille pourrait aussi jouer une finale de Ligue des champions ce week-end !

Non, le titre n’est pas mensonger.

Et si les Marseillais jouaient eux aussi une finale de Ligue des champions ce week-end ? Oui, c’est possible… mais en water-polo ! Le Cercle des nageurs de Marseille s’apprête à s’envoler en direction de l’île de Malte pour le Final Four de la compétition. Cerise sur le gâteau : c’est la première fois qu’un club français arrive à ce stade de la compétition depuis… 1993.

Une place à finale à décrocher ce vendredi

« C’est une première dans l’histoire du Cercle et la deuxième fois seulement qu’un club français est au Final Four. Donc, c’est un truc exceptionnel », lâche tout content Thomas Vernoux, l’un des joueurs du CNM à RMC. En 1993, Nice avait réussi à se hisser dans le dernier carré.

Les Phocéens ont rendez-vous ce vendredi à 21h30 pour affronter les Hongrois de Ferencváros en demi-finales. « On n’y va pas en touristes. On a battu des grosses équipes, on sait qu’on peut battre tout le monde et on va là-bas pour les défoncer », annonce le jeune homme de 23 ans.

NOUS SOMMES CHAMPIONS POUR LA 42ÈME FOIS ✨🇫🇷💙💛 pic.twitter.com/mUP2GAkJ3r — CN Marseille (@CNMarseille) May 23, 2025

De l’autre côté du tableau, les Espagnols de Barceloneta et les Serbes de Novi Belgrade se défieront dans le bassin quelques heures avant nos Français. En cas de triomphe vendredi, le Cercle des nageurs de Marseille peut se permettre de rêver d’une victoire finale, dimanche à 15 heures.

Champion de France pour la 42e fois de son histoire la semaine dernière, le CNM compte bien décrocher sa première Ligue des champions de water-polo, après l’équivalent de la Ligue Europa remporté en 2019.

La seule finale qu’on peut gagner en prenant l’eau.

