Après la polémique et sa suspension, Gary Lineker réintégré par la BBC

Fin du feuilleton.

Après avoir été suspendu jusqu’à nouvel ordre par la direction de la BBC, suite à un tweet critiquant la nouvelle loi du gouvernement anglais sur la gestion des migrants lors de leur arrivée sur le sol britannique, Gary Lineker a été réintégré par la chaîne, comme annoncé par le directeur de la chaîne Tim Davie.

Tim Davie a tenu à présenter ses excuses et a précisé qu’une enquête allait être menée sur l’usage des réseaux sociaux par ses journalistes. De son côté, Gary Lineker s’est réjoui de cette nouvelle : « Je suis ravi que nous ayons réussi à nous en sortir. Je tiens à tous vous remercier pour votre soutien incroyable, en particulier mes collègues de BBC Sport, pour la remarquable démonstration de solidarité. »

