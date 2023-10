Après 9 défaites, les ultras de l’Union Berlin ne lâchent pas leurs joueurs

À Berlin, l’Union fait la force.

En bien mauvaise posture en Ligue des champions, après une troisième défaite en autant de rencontres, l’Union Berlin vit une période très compliquée sur tous les tableaux. En effet, les Berlinois viennent d’enchaîner un neuvième revers sur leurs neuf dernières sorties. Un bilan bien éloigné du conte de fées qu’ils vivent depuis deux ans, où ils ont successivement terminé à la cinquième puis à la quatrième place de Bundesliga, atteignant la coupe d’Europe deux années de suite, alors qu’ils n’ont atteint l’élite pour la première fois qu’en 2018-2019.

“You should be nothing but proud”

“You lost to Napoli where they had only 1 shot on target”

“We’re living the dream in the Champions League”

Being told by the Germans around me this is what the fans told their players after the loss

THIS is Union Berlin 👏 pic.twitter.com/M5McecLwXV

— Marco Messina (@IFTVMarco) October 24, 2023