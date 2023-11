Apple entre dans la danse pour les droits TV de la Ligue 1

Le rêve américain.

RedBird à Toulouse, Frank McCourt à Marseille, John Textor à Lyon, et le championnat sur Apple TV+ ? La Pomme ne fait pas figure de favorite dans la course aux droits TV de la Ligue 1, mais elle pourrait tenter de jouer sa carte. D’après RMC Sport, la firme américaine est entrée en contact avec la LFP et « plusieurs rendez-vous téléphoniques ont été calés » ces derniers jours. Une première étape alors que la Ligue a ouvert des négociations de gré à gré à la suite de l’échec de son appel d’offres. « Peu de droits sportifs sont aujourd’hui en vente », souligne RMC Sport, et Apple pourrait être tenté de miser sur la Ligue 1 pour renforcer son offre. Son choix de diffuser la MLS s’est déjà montré payant, boosté par l’arrivée de Leo Messi à l’Inter Miami, permettant à l’entreprise de battre des records d’abonnements.

Pas de réaction du côté de Canal ?