On en sait plus sur l’appel d’offres raté de la LFP

L’échec du premier appel d’offres pour les droits de diffusion de la Ligue 1 sur la période 2024-2029, qui met la LFP dans l’embarras, dévoile petit à petit ses contours. RMC Sport révèle ainsi que plusieurs diffuseurs n’ont pas participé à la consultation, à l’image de Canal+ qui avait déjà annoncé ses intentions. En premier lieu, on constate notamment l’absence d’offre de la part du diffuseur principal actuel Amazon tandis que parmi les autres absents, on peut noter le groupe Warner Bros Discovery qui détient Eurosport. Au contraire de ces derniers, beIN Sports et DAZN ont quant à eux bien participé et délivré une offre qualitative à l’appel. L’ancien diffuseur s’est même positionné sur l’ensemble des lots, alors que la plateforme britannique s’est contentée des lots 1 et 2, qui concernent la diffusion live des matchs.

