Antony Gautier annonce une réforme choc pour l’arbitrage français

Doucement, mais sûrement.

Depuis son arrivée à la tête de l’arbitrage français, Antony Gautier multiplie les innovations. Favorable à la sonorisation des arbitres, notamment, l’ancien homme en noir veut instaurer un vent de fraîcheur sur les terrains professionnels français. Les arbitres, comme l’ensemble des acteurs, pourraient en être bénéficiaires. Dans un entretien accordé au Parisien, le Nordiste est revenu sur différents changements qui pourraient apparaître dans les prochaines semaines.

« Je considère que tout un chacun accepte toujours mieux ce qu’il comprend », explique le directeur de l’arbitrage français. Après avoir vu Jérémie Pignard expliquer sa décision après Nantes-Troyes la saison dernière, cet échange pourrait devenir plus fréquent. « Avant, le seul acteur d’un match de L1 ou L2 qu’on n’entendait jamais était l’arbitre. J’ai trouvé qu’il était important d’avoir la parole d’un arbitre, mais de façon ponctuelle et maîtrisée. Mais la volonté de transparence et d’ouverture est claire », estime Antony Gautier. Il avait déjà évoqué cette idée de porte-parolat, mais à une semaine de la reprise de la Ligue 1, ça se précise davantage.

On signe où pour un échange entre Clément Turpin et Thierry Henry en après-match ?

