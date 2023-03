L’arbitrage français prêt à être sonorisé, selon le DTA Antony Gautier

Quel meilleur endroit pour parler arbitrage que le Groupama Stadium ?

En marge de Lyon-Nantes vendredi soir, le nouveau directeur technique de l’arbitrage, Antony Gautier, a annoncé que l’arbitrage français était prêt à la sonorisation en direct des rencontres : « Très globalement, ça a toujours été assez respectueux sur les terrains de Ligue 1. Mais ce que je vois, c’est surtout une vraie plus value pédagogique à l’endroit des spectateurs et des téléspectateurs, parce qu’aujourd’hui, le seul acteur d’une rencontre qu’on n’entend et ne comprend pas suffisamment, c’est l’arbitre. Et je suis convaincu qu’en ouvrant les micros, on permettra de voir une femme et un homme derrière une fonction d’arbitre, et de comprendre comment telle décision a pu être prise en fonction de tel critère. » La balle est maintenant dans le camp de l’IFAB, un peu moins pressée d’avancer sur le sujet, selon le DTA.

Après la rencontre, l’homme en noir du soir – sonorisé pour la soirée pour un reportage -, Benoît Millot, est venu appuyer les propos de son chef : « Il faut se rendre compte de la multiplicité des communications sur le terrain. Ce type d’expériences permet d’éclairer ces relations de terrain, la passion des arbitres pour le jeu. Ils ne descendent pas de la planète Mars le week-end pour arbitrer. Il faut que ce type de choses puisse devenir récurrent, que la France puisse être exportatrice. On y est favorables. Cela donnera un éclairage sur ce que sont ces relations de terrain. »

Le seul qui vient de Mars, c’est l’enfant de Bondy.

Amir Richardson : « Je pense être le meilleur basketteur de Ligue 2 »