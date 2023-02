Antony Gautier, nouveau boss de la direction nationale de l’arbitrage depuis novembre, a pris ses fonctions dans un climat de quasi-guerre civile au sein du foot français. Joueurs et coachs multiplient les coups de gueule et de pression sur et en dehors du terrain, tandis que les présidents hurlent au scandale d’État (celui de Montpellier envers Stéphanie Frappart à Strasbourg par exemple, sans oublier son collègue de Reims) à chaque point perdu à la suited’une décision litigieuse. Pendant ce temps, sur les plateaux télé, on peut compter sur les doigts d’une main les journalistes, consultants ou agents qui ne pratiquent pas l’exercice du chamboule-tout envers ceux et celles qui tiennent le sifflet.

Afin de répondre à ce tribunal permanent, Anthony Gautier recourt à l’ultime tactique qui lui reste : redonner la parole aux arbitres. La stratégie demeure défensive. Par exemple sonoriser les arbitres, énième dispositif artificiel censé éteindre les contestations permanentes. Surtout, il préconise l’instauration d’un « porte-parole de l’arbitrage qui serait à même d’intervenir à l’issue de chaque journée pour expliquer les décisions qui ont été prises, les décisions bonnes, les décisions qui mériteraient d’être corrigées. » Les plus optimistes applaudiront la volonté de dialogue et d’éclaircissement, tant il est vrai que souvent les pros ne paraissent pas toujours maîtriser les règles qui régissent l’exercice de leur métier. Ce choix s’apparente aussi malheureusement à une forme de résignation. Faute de pouvoir être respectés, les arbitres pourront a minima se justifier, au même titre et au même niveau que leurs inquisiteurs, notamment devant les médias, les supporters et plus largement l’opinion.

Bref, face au rouleau compresseur des interventions au micro de joueurs furibonds et des coachs blessés au plus profond d’eux-mêmes par l’injustice, sans parler des vidéos sur les réseaux sociaux (celle du RC Lens en particulier), les arbitres obtiendraient une petite fenêtre d’expression, un droit de réponse. « Moi, je suis favorable, précise de la sorte Anthony Gautier, à ce que les arbitres puissent prendre la parole, expliquer leurs décisions. Je sais que vous les journalistes, vous souhaitez souvent aller vers l’arbitre quand certaines décisions portent à discussion. Et je me dis qu’il serait bien que de temps en temps vous puissiez le faire. Il faut encore fixer un cadre à ces prises de parole. Cela nécessite aussi une formation que je souhaite proposer aux arbitres. Dès que nous serons prêts, nous mettrons en œuvre. »

En signe d’apaisement, ou de reddition, à la suite de ce fameux Brest-Lens (1-1), Anthony Gautier a poussé Stéphane Lannoy, responsable des arbitres professionnels français, à faire son mea culpa auprès de Franck Haise : « Ce n’est jamais agréable de reconnaître des erreurs. Mais je n’ai aucune difficulté à le faire parce que je considère que c’est comme ça qu’on avance. » Il a également effectué un petit geste envers sa corporation, puisqu’il a laissé entendre, dans L’Équipe, que la VAR ne serait plus une épée de Damoclès au-dessus des têtes. « Oui, je veux que le recours à l’assistance vidéo ne soit plus pénalisant pour la notation des arbitres. J’avais déjà fait ce constat quand j’étais en activité. L’assistance est là pour aider les arbitres à prendre la bonne décision. Nous le mettrons en place pour le début de la saison 2023-2024. » Avant de réitérer le vœu pieux de « la priorité [qui] reste la prise de décision sur le terrain et de ne pas se réfugier derrière l’existence de l’outil technologique pour se déresponsabiliser. Arbitrer, ce n’est pas attendre qu’on me donne la solution. »

Ces petites inflexions suffiront-elles à calmer l’ambiance délétère actuelle, qui explique en partie la fuite des candidats dans le monde amateur ? Il existe malheureusement peu de chances d’un cessez-le-feu. Car la qualité de l’arbitrage et le bon déroulement des matchs reposent aussi sur l’attitude des 22 présents sur la pelouse et de la sérénité des staffs. Ces derniers sont pour l’instant convaincus d’être des victimes permanentes de l’incompétence générale des hommes en noirs. Observe-t-on souvent un joueur s’excuser ou reconnaître avoir protesté à tort ? Un coach admettre que finalement l’arbitre avait raison sur tel hors-jeu ou penalty ? Tant que certains, qui ne procèdent pas à un seul repli défensif de 10 mètres en 90 minutes, trouveront l’énergie d’en courir 40 pour créer le surnombre à l’occasion d’un rassemblement agressif autour du « méchant » arbitre, il est fort probable que rien ne change. Peut-être que la sonorisation permettra de rendre publics, par exemple lors de ces fameuses conférences de presse post-journée de Ligue 1, les noms d’oiseaux qui volent trop fréquemment au moindre coup de sifflet. En tout cas, bonne chance à celui qui occupera la fonction de porte-parole toutes les semaines. Au moins pourra-t-il se reconvertir dans le monde politique, il aura sûrement effectué la formation la plus dure en ce qui concerne la communication de crise.