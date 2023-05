Antoine Kombouaré croit toujours au maintien

L’espoir fait vivre.

Malgré la défaite du FC Nantes face à Brest (2-0), lors du match décalé de la 33e journée de Ligue 1 mercredi, Antoine Kombouaré reste « convaincu que son club va se maintenir », comme il l’a affirmé au micro de Prime Video. Déplumés en finale de Coupe de France, les Canaris ont connu une nouvelle soirée difficile à Francis-Le Blé, et pointent désormais à la 17e place avec 32 points en championnat. « J’avais prévenu les joueurs quand on a fait cette série en championnat. On avait la tête à la finale. J’avais dit aux joueurs : “Attention, là, on déconne.” On avait des matchs à notre portée, on a été parfois suffisants. Il reste 5 matchs, il faut travailler pour gagner dès dimanche », remobilise Kombouaré, à quelques jours d’affronter Strasbourg.

Toulouse, Montpellier ou encore Lille vont se dresser sur le chemin des Nantais dans leur mission survie, mais le Kanak n’a pas peur de ce parcours : « Je vais me battre jusqu’au bout. Je suis un combattant. Après, les gens prennent les décisions qu’ils veulent. Je suis convaincu qu’on va se maintenir, que le 4 juin on sera devant (la zone de relégation). »

Les Canaris battent de l’aile.

Brest plonge Nantes dans le rouge