Griezmann : « Si j’ai des doutes et des questions, on le voit direct »

Confessions intimes.

Le sujet Antoine Griezmann est au cœur de l’équipe de France depuis plusieurs mois. Le champion du monde 1998 n’a plus marqué ou délivré une passe décisive en sélection depuis novembre 2023, face à Gibraltar. Et Didier Deschamps ne l’a pas vraiment mis dans des conditions idéales cet été à l’Euro en l’envoyant sur le banc contre la Pologne et l’Espagne. « J’ai essayé de m’adapter mais ça n’a pas été ma meilleure compétition, a commenté Grizou dans Téléfoot. Je ne me suis jamais senti au cœur du jeu comme j’aime. »

"Moi ça a toujours été dans l’axe, cette sensation de liberté. J’ai besoin de ça pour me sentir bien mentalement." Le numéro 7 de l'équipe de France parle tactique et répond à @SaberDesfa sur sa position préférée sur le terrain. pic.twitter.com/Q8FNp66Egq — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 8, 2024

Le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético de Madrid a ainsi répété sa préférence pour jouer dans l’axe, où il a « cette sensation de liberté ». « J’ai besoin de ça pour me sentir bien mentalement, souligne-t-il. Mon jeu passe énormément par ma tête, mon mental. Si je suis heureux, tout va bien. Si j’ai des doutes et des questions, on le voit direct. C’est ce qui est arrivé à l’Euro. Il faut que je sois libre dans ma tête, heureux et être au cœur du jeu pour me régaler et régaler les autres. »

Espérons que Dédé était devant sa télé.

L’Italie a réussi sa rentrée des fuoriclasse