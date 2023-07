Anne Hidalgo défend Kylian Mbappé et ne comprend pas le PSG

Y-a t-il quelqu’un qui comprend vraiment le Paris Saint-Germain dans cette salle ?

Pas Anne Hidalgo visiblement. Invitée sur RMC et BFMTV ce mardi, la maire de Paris a été interrogée sur le cas Kylian Mbappé, mis à l’écart par le club de la capitale et placé sur la liste des transferts cet été. « Je ne comprends pas du tout à quoi joue le PSG », a-t-elle asséné. Soupçonné par les dirigeants parisiens d’avoir d’ores et déjà un accord avec le Real Madrid pour partir libre l’été prochain, l’international français serait pisté par le FC Barcelone, sans réelle garantie financière, et par Al-Hilal, prêt à faire une offre mirobolante.

À un an de la fin du contrat de son numéro 7, le PSG n’a plus les cartes en main et le menace de le laisser aux côtés de Leandro Paredes et Layvin Kurzawa dans le loft. « Kylian (Mbappé) est le meilleur joueur du monde et ils sont prêts à ne pas le faire jouer, j’avoue que je ne comprends rien », a déclaré l’élue, qui s’en était déjà pris au club parisien notamment lors de l’offre de rachat du Parc des Princes qu’elle avait jugée « ridicule ». La maire de la Ville est, une nouvelle fois, ferme sur la question du mercato : « J’aimerais le garder. Je crois que c’était aussi sa volonté de rester le plus longtemps à Paris. »

Une vraie relation toxique.

