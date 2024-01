Le beau geste de Jürgen Klopp envers Sven-Göran Eriksson

Le Jürgen Klopp qu’on aime.

L’illustre Sven-Göran Eriksson, à la carrière d’entraîneur longue comme le bras, a annoncé cette semaine souffrir d’un cancer, et n’avoir plus qu’un an à vivre. Un peu plus tôt au cours du mois de janvier, le Suédois avait clamé son amour pour le Liverpool FC et son regret de n’avoir jamais pu s’asseoir sur le banc du club de la Mersey. Alors depuis l’annonce de cette maladie, un mouvement est né dans la communauté des Reds afin que « SGE » puisse réaliser son rêve d’entraîner Liverpool, à l’occasion d’un match des légendes Liverpool-Ajax à Anfield le 23 mars prochain. Et cela est arrivé jusqu’aux oreilles du coach du LFC, Jürgen Klopp, qui a évoqué le sujet vendredi.

« C’était évidemment très émouvant d’apprendre cela (l’annonce de la maladie), a déclaré l’Allemand. J’ai entendu parler pour la première fois de son admiration et son amour pour Liverpool. Concernant le match des légendes, ce n’est pas à moi que revient cette décision. Tout ce que je peux dire, c’est qu’il est le bienvenu ici et qu’il peut s’asseoir à ma place dans mon bureau et faire mon travail pendant une journée s’il le souhaite, il n’y a pas de problème. Être sur le banc de touche sera peut-être un peu plus difficile. […] Mais il peut venir passer quelques heures merveilleuses ici, j’en suis sûr. »

En espérant quand même le voir s’asseoir sur le banc d’Anfield en mars prochain.

Jürgen Klopp s’exprime sur la blessure de Mohamed Salah