Interdit de stade par son club, un supporter se réfugie dans un arbre

Une nouvelle version de George de la Jungle.

Fidèle supporter d’Epsom & Ewell, un club de neuvième division anglaise, Richard Lambert est privé de stade depuis le mois de janvier. La direction l’a en effet placé sur sa liste noire après des critiques sur les réseaux sociaux. « Nous avons eu plusieurs problèmes avec ce supporter au fil des ans. Nous ne souhaitons pas en discuter davantage. L’affaire est close », a répondu le club à la BBC, indiquant que Lambert était interdit de stade « à vie ».

Banned fan cheers on Epsom & Ewell from a tree https://t.co/Ln2efvubXR — Ollie Bayliss (@Ollie_Bayliss) August 7, 2025

Le club a carrément engagé un agent de sécurité en mars pour s’assurer que le supporter de 58 ans ne s’approche pas du terrain. Le banni a donc trouvé refuge… dans un arbre, à neuf mètres de hauteur. Heureusement pour lui, le club a changé de stade cette saison et Lambert a trouvé un autre arbre, moins haut, pour suivre les matchs. « Si l’interdiction reste en vigueur à vie, alors je continuerai à escalader cet arbre jusqu’à la fin de mes jours. Ou du moins aussi longtemps que je le pourrai physiquement, assure le supporter, toujours auprès de la BBC. Tous les fans de football comprennent qu’on ne quitte jamais son équipe. Quoi qu’il en coûte pour voir jouer Epsom, je continuerai à le faire. » Une association de supporters a tenté de jouer les médiateurs, mais le club n’a pas souhaité donner suite.

En espérant que la direction n’aille pas jusqu’à abattre l’arbre.

Skrtel annonce une blessure de six semaines