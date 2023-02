Angleterre : des caméras corporelles pour protéger les arbitres amateurs

De la GoPro en amateur.

Face au problème récurrent des violences contre les arbitres au niveau amateur, la Fédération anglaise (FA) a décidé de prendre les choses en main. Ce vendredi, l’instance a annoncé la mise en place d’un système de caméras corporelles, à tester d’ici la fin de la saison. Cette expérimentation sera visible dans quatre ligues amateurs (à Middlesbrough, Liverpool, Worcester et Essex) et sur une centaine d’arbitres.

Starting in Middlesborough this weekend, The @FA will begin to trial the use of referee bodycams across 4 adult #GrassrootsFootball leagues in England before the end of the 22/23 season, to explore whether the use improves respect towards referees in the grassroots game.

— England Football (@EnglandFootball) February 17, 2023