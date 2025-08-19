S’abonner au mag
De 3-0 à 3-3 dans le temps additionnel, la D7 anglaise offre un match dingue

EL
Le plus grand comeback de l’histoire ?

Quoi, vous n’étiez pas devant Dorchester Town-Walton & Hersham, samedi ?! C’était pourtant le match du week-end, celui qu’il ne fallait rater sous aucun prétexte. Cette troisième journée du groupe D de la Southern League, soit la D7 anglaise, nous promettait de belles surprises, et on a a été servi ! Bon, on avoue que la première période n’était pas si enthousiasmante, seulement marquée par l’ouverture du score des hôtes.

Le deuxième acte, lui, valait vraiment le coup. Digne d’une tragédie grecque. En signant un doublé, Tom Smith pensait être le héros de son nouveau club, portant le score à 3-0 et laissant entrevoir la première victoire de la saison. Alors que les aiguilles continuaient de tourner, le retournement de situation a pu se mettre en place dans les dernières minutes, littéralement. Stefan Parkes (90e+3), Johl Powell (90e+4) et Danylo Hubynets (90e+5) ont attendu le climax haletant pour remettre les compteurs à zéro et offrir le plus beau match de la saison, dès le 16 août.

Walton & Hersham reçoit Taunton Town, samedi, à 16 heures. Cette fois, vous êtes prévenus.

EL

