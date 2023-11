Andros Townsend a la solution pour faire durer sa carrière plus longtemps

Et on ne peut pas dire qu’on y avait pensé.

Invité lundi soir dans l’émission The Monday Night Club sur la BBC, l’attaquant de Luton Town Andros Townsend a livré quelques secrets pour expliquer comment il fait pour faire durer sa carrière un peu plus longtemps. Avec un contrat de trois mois avec Luton, l’Anglais a besoin d’être prêt immédiatement, et à 32 ans, pour optimiser ses performances, il mange… des pattes de poulet. C’est visiblement très sérieux, puisque l’ancien joueur de Crystal Palace avance que ce mets serait bourré de collagène, ce qui permettrait de mieux performer au niveau sportif. En plus de cela, l’ex-joueur de Tottenham confie utiliser une chambre hyperbare – grossièrement, cela permet une meilleure oxygénation – ou encore de la thérapie LED par lumière rouge. Et visiblement, l’international anglais se sent « incroyablement bien ».

Si Cristiano Ronaldo lit cette brève, il finira par jouer deux autres Coupes du monde.

