Encore un qui politise le sport.

Après avoir été joueur et entraîneur de la Zbirna, Andriy Shevchenko est désormais président de la fédération ukrainienne de foot, et en est conscient : le foot peut aider son pays à surmonter la guerre. À deux jours d’affronter la France, celui qui a terminé sa carrière au Dynamo Kyiv raconte à L’Équipe que « l’Ukraine traverse actuellement la période la plus difficile de son histoire ».

L’objectif de la Coupe du monde

« C’est pourquoi je suis en Ukraine, a poursuivi le meilleur buteur de l’histoire de la sélection. Je veux aider mon pays. […] Mon objectif est de soutenir l’Ukraine sur tous les fronts. » Après une interruption de quelques mois, le championnat local a repris son cours, et la sélection est actuellement deuxième de son groupe de qualifications pour la Coupe du monde, derrière la France. L’Ukraine n’a disputé qu’une seule Coupe du monde, en 2006. « Nous travaillons dans des conditions difficiles : problèmes de sécurité, raids aériens, tirs de missiles, coupures d’électricité et logistique compliquée. […] Nous avons montré que même en temps de guerre, nous pouvons rivaliser au plus haut niveau. Les équipes nationales représentent fièrement l’Ukraine et rappellent au monde ce que nous vivons actuellement. Le football est un outil très puissant, et nous devons l’utiliser pour soutenir l’Ukraine. »

Une victoire au Parc des princes pour matérialiser tout ça ?

Les Bleus seront qualifiés pour la Coupe du monde si...