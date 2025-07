Vitinha justifie son passage foiré à Marseille

Six buts en 43 matchs.

Tel est le triste bilan du passage de Vitinha à l’Olympique de Marseille, où l’attaquant du Genoa est arrivé en 2023. Avec l’étiquette de crack, mais sans convaincre personne. Le joueur a donc tenu à expliquer son échec en France dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, parlant d’une« période difficile sur le plan mental ».

« J’étais inquiet pour ma mère Maria, qui va mieux aujourd’hui, a ainsi dévoilé le Portugais. Je veux redevenir le Vitinha de Braga, on travaille tous pour ça. Je suis enfin à l’aise avec la langue italienne, ça compte. Et puis, j’ai trouvé l’amour ici avec Martina. J’ai trouvé la stabilité affective qui me manquait, je suis plus tranquille et heureux. »

32 millions d’euros, tout de même…

