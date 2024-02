Amara Diané ne veut pas voir le PSG quitter le Parc des Princes

Les historiques du PSG au soutien de leur si cher écrin.

Ce n’est pas Zlatan Ibrahimović, mais il est tout aussi important dans la trajectoire du Paris Saint-Germain ces quinze dernières années. Invité dans l’After Foot sur RMC suite à la déclaration de Nasser al-Khelaïfi sur le Parc des Princes, Amara Diané a rappelé son attachement à l’enceinte parisienne : « C’est dommage ! Si cela doit se faire, ça se fera, mais pour ma part, si on me le demande, je souhaite qu’on reste au Parc. Le Parc c’est un stade mythique. »

L’ancien international ivoirien, héros du maintien à Sochaux en 2008 et auteur de 20 buts en 89 matchs disputés sous les couleurs parisiennes, met en avant la dimension historique du Parc, résidence principale des Rouge et Bleu depuis 1974 : « Il y a tellement de choses qui se sont passées là-bas et il ne faut pas l’oublier […]. Quand il y a une histoire, il faut la garder. Parce que c’est ce qui permet d’être une grande équipe. »

Mais alors, où va bien pouvoir jouer le Paris Saint-Germain ?

