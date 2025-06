Alexis Sánchez : « Des joueurs comme Cristiano Ronaldo et Luka Modrić jouent encore à 40 ans...   »

Papy fait de la résistance.

Comme toujours, l’Udinese a terminé son exercice de Serie A dans le ventre mou. Une belle 12e place, due à une fin de saison sans relief, avec une seule victoire sur les onze derniers matchs.

Pourtant, les Primi Bianconeri d’Italia possèdent de belles individualités en attaque. Que ce soit Florian Thauvin, définitivement revenu de son escale aux Tigres ; ou Lorenzo Lucca, qui ne passera pas ses vacances d’été avec son coéquipier. Sans oublier Alexis Sánchez, revenu dans le club qui l’a révélé sur le continent européen. Malheureusement, la légende chilienne est loin de couler des jours heureux dans le Frioul.

À la table de Cristiano et Luka Modrić

À 36 ans, l’ancienne star d’Arsenal aura brillé par ses performances anecdotiques. Blessé en première partie de saison, Sánchez se sera contenté d’apparitions en sortie de banc, sans jamais être décisif. Interrogé par des journalistes après l’élimination du Chili de la course au Mondial 2026, le capitaine de la Roja a exprimé sa frustration, notamment envers son entraîneur, Kosta Runjaic : « Je suis en colère. La vérité, c’est que j’ai dû faire face à un entraîneur qui ne me comprend pas. »

Sûr de sa forme malgré son absence de préparation physique et ses quatre mois d’absence, Alexis s’est même comparé aux plus grands : « Il y a des joueurs comme Cristiano Ronaldo et Luka Modrić qui jouent encore à 40 ans, et je ne me sens pas du tout diminué. J’espère rejoindre une équipe qui me donnera l’opportunité de jouer avec de la continuité. » En fin de contrat en 2026, l’attaquant semble prêt à un dernier gros défi sur le Vieux Continent.

Il ne fallait pas quitter l’OM comme ça, aussi.

Oumar Solet accusé d’agression sexuelle, le défenseur français nie les faits