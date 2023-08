Alexandre Lacazette très inquiet du virage que prend l’Olympique lyonnais

Le Général prêt à tout lâcher ?

Avant-dernier de Ligue 1 avec deux défaites en autant de rencontres, l’Olympique lyonnais démarre bien mal sa saison de Ligue 1. Sur le terrain, les signaux qui prêtent à l’optimisme sont faibles tandis qu’en interne la sonnette d’alarme ne cesse d’être tirée. Suite à la lourde défaite à domicile contre Montpellier (1-4), Dejan Lovren s’est d’abord fendu d’un message énigmatique sur les réseaux sociaux : « Je suis plus frustré que vous les fans, certaines choses ne sont pas pour le moment comme elles devraient être. Tellement de choses que je voudrais dire, mais il vaut mieux se taire pour le moment. » De son côté, Laurent Blanc, lui, ne se tait pas et met les pieds dans le plat en suggérant qu’il vaudrait mieux changer d’entraîneur.

Après un été marqué par des défaites en préparation et des dépenses freinées par la DNCG, John Textor se retrouve déjà au cœur de la tempête lyonnaise. D’après les informations de RMC Sport, même Alexandre Lacazette n’en peut plus de la situation. Amoureux de l’OL, l’avant-centre revenu dans son club formateur l’été dernier reprocherait à l’homme d’affaires américain de continuellement « corriger » et « revoir » son projet. Sous pression, le « Général Lacazette » a même dégoupillé face au MHSC en chargeant Téji Savanier avant d’être directement expulsé.

Ce n’est que le deuxième carton rouge de sa carrière, symbole de la crise de nerf actuelle.

